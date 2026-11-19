Il protagonista Mastantuono show, Corriere dello Sport: "Rientra in Italia ancora più motivato. E lunedì trascinerà i suoi compagni"

Perché sì, è un solista, un grandissimo solista, però consapevole di dipendere da un gruppo e di dover determinare a favore di quello

Proprio quello che serviva alla Fiorentina: Franco Mastantuono protagonista con l'Argentina di Scaloni. E che protagonista: due gol nella ripresa dopo essere subentrato a Nico Paz, che a sua volta aveva segnato una doppietta prima di uscire all'intervallo, nel rotondissimo 7-0 alla Costa Rica in amichevole. Ah, modalità facili facili, quasi irrisorie, con cui la nazionale albiceleste si è sbarazzata dell'avversario e punteggio larghissimo non riducono la portata di quanto fatto, e comunque non importano: Masta ha lanciato la sfida allo stesso Nico Paz (e viceversa, ovviamente) per prendere - se qualcuno si sentirà pronto a prenderla - la “10” lasciata vacante da Leo Messi tra i vice-campioni del mondo.

MASTA SENZA FRETTA. Le parole di Scaloni sono la conferma che il duello è tutto loro, anche se è un'eredità che non potrà mai essere ereditata. «I colpi di genio devono andare al servizio della squadra e le partite non si vincono da soli: lo ha capito il più forte di sempre (Messi, ndc), come potrebbero non capirlo Nico e Mastantuono? Ma lo sanno, ne sono sicuro. Quanto a Franco, era il più giovane in campo e dobbiamo accompagnarlo, garantendogli tranquillità e supporto, senza bruciare le tappe. Diventerà un gran giocatore, per questo bisogna evitare soprannomi o paragoni troppo impegnativi che potrebbero danneggiarlo».



BRAVO FRANCO. Intanto, Mastantuono rientra in Italia ancora più motivato e responsabilizzato. «Per me l'Argentina è il massimo. Ho sempre sognato di indossare questa maglia: sento il desiderio di dare il mio contributo, sento di poter migliorare ogni giorno e questo mi entusiasma davvero». Le dichiarazioni a fine gara dicono tutto dello stato d'animo di Franco idolo di Firenze. Dicono di una consapevolezza all'interno della nazionale che crescendo aumenta le sue certezze ben oltre i due gol realizzati alla sua maniera, cioè col sinistro magico quando punta il mirino sulla porta avversaria. Come ha fatto in queste prime undici partite di campionato e due di Coppa Italia (non ne ha saltate una il fantasista in prestito dal Real Madrid), come farà da oggi al ritorno al Viola Park: Vanoli e i compagni di squadra lo abbracceranno e gli faranno i complimenti per la doppietta nel nome di un legame già fortissimo dentro lo spogliatoio.



ADESSO LA VIOLA. E poi, il pensiero andrà subito al Monza: si gioca lunedì sera e Masta avrà tempo e modo di smaltire le fatiche della nazionale, che peraltro poco o nulla incidono dopo una serata del genere mentre eccellenti sono gli effetti a livello psicologico, per essere in campo e trascinare i suoi contro i biancorossi di Juric. Di quello sì che ha bisogno la Fiorentina. Di Mastantuono che si prende pallone e responsabilità con una maturità calcistica insospettata a dispetto dei suoi diciannove anni. Che ci prova sempre e comunque, mettendo al servizio della squadra (Scaloni docet) le sue doti e la sua fantasia, che non si accontenta se non riesce ad essere utile alla causa viola. Perché sì, è un solista, un grandissimo solista, però consapevole di dipendere da un gruppo e di dover determinare a favore di quello. L'Argentina ieri, la Fiorentina domani.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport