Mastantuono rompe il ghiaccio: il talento viola sigla il primo gol con la maglia dell'Argentina

Entrato nella ripresa, il talento argentino ha firmato il 6-0 contro il Burkina Faso al Monumental: una rete speciale dopo mesi difficili e grandi aspettative

Franco Mastantuono ha trovato il suo primo gol con la nazionale maggiore nella goleada per 7-0 dell’Argentina sul Burkina Faso. Al Monumental, il diciannovenne in prestito alla Fiorentina è entrato nella ripresa e ha chiuso una bella azione corale: Lautaro Martínez lo ha servito in area e lui ha controllato e battuto il portiere, firmando il sesto gol della serata.

Per Mastantuono, tornare a giocare in quello stadio ha reso il momento ancora più significativo. Dopo la partita ha parlato delle aspettative che lo accompagnano fin da giovanissimo e della delusione per essere rimasto fuori dalla lista del Mondiale. "La gente è molto esigente con me, ma io penso solo a giocare", ha detto, aggiungendo però di voler godersi la maglia dell’Argentina e continuare a lavorare.