Mastantuono può partire dalla panchina contro l'Uruguay. Scaloni punta su Nico Paz, Alvarez e Prestianni
L'attaccante della Fiorentina sfavorito nelle scelte per l'amichevole contro l'Uruguay
A cura di Redazione Labaroviola
12 novembre 2026 17:18
Franco Mastantuono potrebbe non partire nell'undici titolare dell'Argentina di Lionel Scaloni nell'amichevole contro l'Uruguay in programma per sabato notte. L'esterno d'attacco della Fiorentina, come riporta il quotidiano argentino Diario Olè, dovrebbe fare spazio a Nico Paz e Gianluca Prestianni che giocheranno a supporto di Julian Alvarez come riferimento centrale.
La probabile formazione dell'Argentina:
Emiliano Martinez/Rulli, Giay, Balerdi, Lisandro Martinez, Medina, Mac Allister, Enzo Fernandez, Palacios/Almada, Nico Paz, Julian Alvarez, Prestianni.