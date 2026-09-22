Mastantuono parla dell’esperienza alla Fiorentina: “Sono molto felice, sto giocando tanto e sto bene”

Mastantuono parla della sua esperienza alla Fiorentina

Sette partite, cinque in campionato e due in Coppa Italia, tre gol. È la tripletta segnata al Venezia dopo l'esonero di Grosso e l'arrivo di Vanoli, che ha saputo dare una svolta alla Fiorentina (due vittorie e un pareggio) e rivitalizzare il talento argentino di Mastantuono, inizialmente intrappolato dal torpore generale della squadra. L'ex Real Madrid si è acceso all'improvviso insieme a tutta la Viola, facendo capire che è di un'altra pasta, che ha un talento puro e che è capace di fare la differenza.

Lo stesso Mastantuono, in prestito dal Real di Mourinho, ha ammesso di trovarsi bene a Firenze: "Sto molto bene, mi sto adattando al calcio italiano. Sono molto contento. Sto giocando, mi sento bene e sono felice", ha detto parlando della sua esperienza in Serie A coi media argentini, prima di raggiungere il ritiro dell'Albiceleste del ct Lionel Scaloni. "Se questo è un calcio che mi può dare la rivincita con la Seleccion? Rivincita no, è un calcio molto bello, diverso da quello spagnolo. Mi sto divertendo molto", ha aggiunto.

Mastantuono è stato convocato da Scaloni e avrà l'onore di assistere all'addio di Messi alla nazionale argentina: "Sarà difficile, è un idolo per tutti noi, non solo come calciatore. Credo che per tutto il Paese sia un idolo e sarà triste senza di lui. Ma dobbiamo farlo per lui, che sicuramente sarà contento", ha spiegto. Lo riporta il corriere dello sport