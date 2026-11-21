Mastantuono mania: le aste per le sue maglie indossate vanno alle stelle, anche 2400€ a pezzo

Quelle dei suoi compagni faticano a superare i 300€

Sta attirando l’attenzione dei collezionisti il fenomeno che sta avvenendo intorno alle maglie di Mastantuono indossate e messe all’asta nei siti specializzati.

Le maglie del talento argentino infatti arrivano a cifre record. Per le magliette preparate, ovvero non indossate ma comunque firmate dal calciatore il prezzo medio dell’asta arriva intorno ai 600/800€.

Ma quando le maglie sono effettivamente indossate e autografate si arriva a cifre record. Per esempio la maglia indossata da Mastantuono in Inter-Fiorentina è stata battuta a 2460€, una cifra record a cui i compagni non si avvicinano nemmeno.

Per esempio nella stessa partita la maglia di movimento che è andato via a prezzo più alto è quella di Jimenez, andata via a 334€. Una bella differenza ed è così per ogni partita della Fiorentina.

Insomma tra tifosi, collezionisti e appassionati è scattata la Mastantuono mania