Mastantuono da 5,5. Nazione: "Lacrime a fine gara, sottolineano come si sia calato nella realtà"

Ha numeri e si vede, manca ancora la concretezza

Mastantuono da 5,5 in pagella per La Nazione, il migliore: “Le lacrime a fine gara, sotto la curva a fine gara, sottolineano come questo ragazzo sia già calato dentro la realtà. Ha numeri e si vede, manca ancora la concretezza negata dal tiro finito sul palo che poteva riaprire la partita.

Bragaglia lo segue da vicino e lui prova a saltarlo e quando gli riesce nascono situazioni pericolose. Diverse conclusioni, anche su calcio piazzato, ma lo specchio resta ancora lontano”.