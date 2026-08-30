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Mastantuono da 5,5. Nazione: "Lacrime a fine gara, sottolineano come si sia calato nella realtà"

Ha numeri e si vede, manca ancora la concretezza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2026 08:21
Mastantuono da 5,5. Nazione: "Lacrime a fine gara, sottolineano come si sia calato nella realtà" -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
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Mastantuono da 5,5 in pagella per La Nazione, il migliore: “Le lacrime a fine gara, sotto la curva a fine gara, sottolineano come questo ragazzo sia già calato dentro la realtà. Ha numeri e si vede, manca ancora la concretezza negata dal tiro finito sul palo che poteva riaprire la partita.

Bragaglia lo segue da vicino e lui prova a saltarlo e quando gli riesce nascono situazioni pericolose. Diverse conclusioni, anche su calcio piazzato, ma lo specchio resta ancora lontano”.

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