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Mastantuono con Vanoli è nella top 5 dei trequartisti offensivi in Europa: ecco i suoi numeri

L'argentino è in top 10 per xG

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2026 20:27
Mastantuono con Vanoli è nella top 5 dei trequartisti offensivi in Europa: ecco i suoi numeri - Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Nella gestione Paolo Vanoli, dalla 4° giornata ad oggi, Franco Mastantuono è tra i trequartisti offensivi ed esterni d'attacco nelle TOP 5 leghe europee, Serie A, Premier, Liga, Ligue 1 e Bundesliga.

Ecco qui di seguito i suoi numeri:

5° per chances create (primi due sono Olise e Yamal)
2° per shooting performance (primo è Mbuemo dello United, dietro Diomande del Real, poi Semenyo del City e Saka dell'Arsenal)
15° per accuratezza passaggi (primo Olise poi Yamal)
11° per tocchi (primo Olise e Yamal)
8° per dribbling riusciti (primi tre Diomande, Yamal e Olise)
9° per tentativi di dribbling
4° per xG (primi Yamal, Saka, Nuamah)

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