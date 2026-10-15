Mastantuono con Vanoli è nella top 5 dei trequartisti offensivi in Europa: ecco i suoi numeri

L'argentino è in top 10 per xG

Nella gestione Paolo Vanoli, dalla 4° giornata ad oggi, Franco Mastantuono è tra i trequartisti offensivi ed esterni d'attacco nelle TOP 5 leghe europee, Serie A, Premier, Liga, Ligue 1 e Bundesliga.

Ecco qui di seguito i suoi numeri:



5° per chances create (primi due sono Olise e Yamal)

2° per shooting performance (primo è Mbuemo dello United, dietro Diomande del Real, poi Semenyo del City e Saka dell'Arsenal)

15° per accuratezza passaggi (primo Olise poi Yamal)

11° per tocchi (primo Olise e Yamal)

8° per dribbling riusciti (primi tre Diomande, Yamal e Olise)

9° per tentativi di dribbling

4° per xG (primi Yamal, Saka, Nuamah)