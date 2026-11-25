SOCIAL
Mastantuono: "Chiedo scusa ai tifosi della Fiorentina. Questa squadra si rialzerà, siamo più uniti che mai"
Franco Mastantuono parla tramite i propri canali social e lancia un appello ai tifosi della Fiorentina
A cura di Francesco Barbaro
25 novembre 2026 15:00
A due giorni dalla disastrosa partita della Fiorentina di Monza, arriva qualche reazione da parte dei protagonisti della squadra viola.
Il talento argentino Franco Mastantuono, ha lanciato un appello tramite una storia Instagram nei confronti dei tifosi viola, delusi dopo questa prima parte di stagione.
Ecco le parole del talento argentino in una foto che lo ritrae al Franchi di Firenze sotto la curva Ferrovia:
"Chiediamo scusa ai tifosi della Fiorentina. Questa squadra riuscirà a rialzarsi. Siamo tutti uniti più che mai"