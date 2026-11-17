Mastantuono ancora verso la panchina con l’Argentina: dopo la partita di stasera tornerà a Firenze

Mastantuono dovrebbe partire dalla panchina contro la Costa Rica

Giocherà stasera l’Argentina di Franco Mastantuono contro la Costa Rica per l’ultima partita di questa sosta nazionali. Secondo quanto riportato da Diario Olè anche in questa sfida Mastantuono dovrebbe iniziare dalla panchina. Al suo posto ci dovrebbe essere Nico Paz alto a destra e uno tra Prestianni e Lopez a sinistra.

Comunque sia dopo la partita di stasera alle 22 Mastantuono tornerà a Firenze e avrà tutto il tempo di prepararsi al match di lunedì con il Monza