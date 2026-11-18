Maspero sicuro: "Magari Fagioli più di questo non può fare, il suo livello è quello che abbiamo visto"

L'ex giocatore viola ha parlato del giocatore gigliato

L'ex centrocampista della Fiorentina Riccardo Maspero, ospite dei microfoni di TMW Radio, ha espresso il proprio punto di vista sul momento complicato vissuto da Nicolò Fagioli in maglia viola.

Il pensiero di Maspero “Dal mio punto di vista sta attraversando un momento di disorientamento, e bisognerebbe comprenderne le cause profonde. Ha avuto divergenze con Grosso, sembrava avesse trovato una quadratura con Vanoli, ma evidentemente sul piano caratteriale gli manca ancora quel quid per garantire continuità e massima concentrazione. Le doti tecniche, comunque, non si discutono”.

I limiti del giocatore “Valuto i calciatori esclusivamente per ciò che esprimono sul rettangolo verde, lasciando da parte la sfera personale. Se il rendimento attuale è questo, significa che esiste una soglia che fa fatica a superare: un limite strutturale che finirà per definire la sua dimensione calcistica. Il talento e la qualità ci sono sempre stati, ma vanno messi in mostra con regolarità. Considerando la sua età, a questo punto della carriera dovrebbe trovarsi al massimo delle sue potenzialità. E se così non è...”