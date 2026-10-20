Masini: "L'arrivo di Mastantuono ha condizionato il mercato. Diamo tempo a Vanoli di trovare la quadra"

Le parole di Marco Masini sulle difficoltà della Fiorentina ancorata al penultimo posto in classifica con 4 punti in 7 partite

Ospite della trasmissione radiofonica "Garrisca il vento" il cantante, Marco Masini ha approfondito i temi dolorosi della sua amata Fiorentina.



Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni a Radio FirenzeViola:



"Purtroppo ci stiamo abituando a perdere con tutti e, di conseguenza, soffriamo meno. Ci sorprenderebbe di più una vittoria, ma dobbiamo tornare a vincere al più presto, prima di rivivere l'incubo della scorsa stagione"

Sui problemi della squadra:

"Bisognerebbe essere dentro il Viola Park, che invece è ermetico. Non è possibile vivere gli allenamenti come si faceva una volta e, di conseguenza, anche le soluzioni proposte dall'esterno sono frutto di opinioni"



Sull'obiettivo stagionale:

"Il primo obiettivo è vincere e, per il momento, la Fiorentina non ci riesce. Solo quando comincerai a vincere potrai pensare al vero obiettivo stagionale. Adesso si può puntare soltanto ai 40 punti".



Sulla pressione di Firenze:

"Firenze rappresenta una spinta incredibile. È una piazza molto forte, che non passa inosservata né nel bene né nel male. Anche quando fischia, lo fa per spronare la squadra, e di fronte ai fischi bisogna reagire. Quando Firenze ama, però, lo fa totalmente. La piazza mette pressione, ma anche Roma e Milano sono ambienti esigenti. Non è una questione esclusivamente fiorentina, perché l'indifferenza sarebbe persino peggiore. Questa è una città calda, dove i tifosi vivono la Fiorentina come l'amore: quando sei innamorato, lo sei a 360 gradi, con passione. Soffri, sei felice e vivi gioie e dolori. È quello che succede anche con il calcio.

Non capisco, invece, quando si dice che bisogna insegnare la fiorentinità a un danese o a un giovane che arriva dall'estero. La fiorentinità si tramanda di generazione in generazione, da padre in figlio. L'importante è che i giocatori siano professionisti e lottino per il gruppo, non per una fiorentinità che non possono avere".



Sui primi ricordi al Franchi:

"Da solo ero nel Collettivo Viola e suonavo il tamburo, ma nel 1978 fui licenziato perché ero troppo bravo. In realtà, ero già stato al Franchi a otto anni con mio padre e ricordo Antognoni, che catturava subito l'attenzione".



Su Mastantuono:

"Mi piace. Ha 19 anni, ma sembra averne già 24 o 25: si vede che è avanti, ha la garra e sa giocare a calcio. Questa squadra bisognerà rivederla più avanti, quando tutti avranno capito bene cosa fare e Mastantuono potrà dare ancora di più.

È forte, ma il suo arrivo ha condizionato un po' il mercato. In un 4-3-3 è un esterno atipico, che tende a rientrare, e questo ha portato a cambiare modulo. Non è il classico giocatore che va sul fondo e crossa per Pellegrino, che la scorsa stagione aveva segnato tanti gol di testa e ha quindi bisogno di palloni in area.

Al di là dei moduli, la cosa importante è partire con un undici di base ben definito, per poi apportare cambiamenti durante la partita".



Su Vanoli:

"Penso che stia facendo bene. Bisogna dargli tempo e permettergli di trovare la quadra. Deve arrivare un momento di svolta, come accadde con Palladino, che si inventò Bove in quel ruolo".