Masini: "Giusto esonerare Grosso, non sono solo 3 giornate ma 3 mesi. Altrimenti rivivi la stagione passata"

Il cantante nonché tifoso viola, Marco Masini ha parlato ai microfoni del Pentasport dell'attuale situazione in casa viola

Ecco le parole di Marco Masini al Pentasport: "Il problema della Fiorentina era solo l'allenatore? La svolta c'è stata ma non sono d'accordo con quelli che dicono, "non doveva esonerare l'allenatore dopo 3 giornate", ma ha esonerato l'allenatore dopo 3 mesi di lavoro. Io se faccio un confronto con la musica, il lavoro della band non è il primo concerto, ma sono tutti i lavori prima, per cui durante il lavoro deve essere scattato qualcosa, che è diventato irreversibile nelle prime giornate di campionato.

Secondo me, nella prossima finestra di mercato un elemento a centrocampo va preso, io prenderei un mediano, però a mio parere il calciomercato non ha portato né la squadra che voleva grosso né la squadra che voleva paratici, altrimenti l'ultimo giorno di mercato non provavi l'assalto per Torreira. Ed è venuta fuori una squadra che l'allenatore non ha saputo gestire, e quando l'allenatore non ha entusiasmo, non ha quella voglia per allenare quel tipo di squadra, chi decide sul futuro della squadra deve farlo in modo immediato, altrimenti se intervieni tardi rivivi la stagione dell'anno scorso.

Io credo che 2/3 elementi se ne andranno nel mercato di inverno, sia Dodo, che Pongracic che per me non ci sta a fare il sostituto di Dragusin, ma io prenderei un mediano che faccia anche da allenatore in campo.

Io in questo momento vedo in difficoltà Atta, deve essere trovato un ruolo a lui, e sicuramente va recuperato, non abbiamo visto niente di lui, non abbiamo visto giocate alla Atta. Invece Oulai, il suo talento lo si è visto, quindi secondo me dipenderà dall'avversario che affronti, ma comunque penso che si provi ad impostare un 4-2-3-1 di base in fase di non possesso. Pensiamo ieri a sinistra, sarà presa un'alternativa a Valdepensas e poi rientra Parisi, sarà da capire dove lo vuoi sfruttare, se alto a destra o terzino, per cui questa sosta sarà fondamentale per Vanoli per preparare una lista della spesa per il mercato.

La squadra è molto versatile, per cui in base a chi acquisterai nel prossimo mercato, puoi fare il modulo che vuoi, adesso stiamo piazzando in primi mattoncini, adesso Vanoli sta creando un equilibrio tra la squadra, per cui credo che già dal girone di ritorno vedremo un'altra squadra con un'idea di gioco.