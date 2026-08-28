Martinez Quarta, incubo River: eliminazione, fischi e futuro in bilico per l’ex viola

Il centrale argentino decisivo in negativo contro il Santa Fe. Ora può lasciare il River

Momento davvero difficile per il difensore argentino Martinez Quarta, visto a Firenze per quattro stagioni e mezzo dal 2020 al gennaio 2025, quando tornò al River per 6,5 milioni più 1,5 di bonus.

Infatti, la clamorosa eliminazione del River Plate agli ottavi di finale della Coppa Sudamericana contro l’Independiente Santa Fe continua a lasciare pesanti strascichi. Oltre alle dimissioni inevitabili di Eduardo Coudet, un altro dei principali protagonisti in negativo è stato Lucas Martinez Quarta, il cui futuro appare ora fortemente in discussione.

Il difensore è stato duramente contestato dai tifosi del Monumental. Dopo qualche fischio al momento della lettura delle formazioni, la sua prestazione ha alimentato ulteriormente il malcontento: è stato infatti lui a causare il rigore che ha permesso ai colombiani di pareggiare i conti, prima di fallire il proprio tentativo nella successiva lotteria dei calci di rigore, spedendo il pallone ben oltre la traversa. L’ennesima prova opaca ha incrinato definitivamente il rapporto con la tifoseria e, secondo i media argentini, all’interno dell’ambiente River si fa sempre più strada l’idea che il suo ciclo sia arrivato al capolinea. Non è escluso, infatti, che il centrale possa restare fuori già nella prossima sfida di campionato contro il Banfield.



Nei giorni scorsi il River aveva respinto una proposta dell’Al Sadd, che prevedeva un prestito con obbligo di riscatto da circa 5 milioni di dollari al raggiungimento di determinati obiettivi. Dopo quanto accaduto contro il Santa Fe, però, la dirigenza potrebbe tornare a valutare quella pista, qualora l’offerta fosse ancora valida. La stagione di Martinez Quarta era stata già segnata da diversi episodi negativi: nella prima giornata della Coppa Sudamericana era stato espulso dopo appena un minuto e mezzo nella gara contro il Blooming per un fallo da ultimo uomo. Successivamente, contro il Red Bull Bragantino, aveva provocato un altro calcio di rigore con un errore evitabile, salvo poi riscattarsi segnando il gol decisivo della vittoria. Questa volta, però, non c’è stato alcun lieto fine. Lo riporta Tuttomercatoweb.