Martinelli: “Che emozione l’esordio nel club che amo, del futuro devo ancora parlare con la società”

Tommaso Martinelli, giovane portiere della Fiorentina, ha rilasciato delle dichiarazioni al memorial Davide Astori dove ha ritirato il premio “miglior talento di società professionistica” ai giornalisti presenti. Queste le sue parole:

“Sono felice di essere qui a ricordare Davide che è stato un capitano per tutti noi, e un esempio da seguire per tutti. L’esordio è stata l’emozione più grande che mai potevo aspettarmi, l’esordio nella squadra che tifo, e poi l’emozione della finale anche se non è andata come tutti volevamo, ma è stato un anno bellissimo. Io sono tranquillo, ogni allenamento cerco di dare il massimo per arrivare ai traguardi che mi sono preposto. Ho fatti tanti sacrifici quest’anno ma li ho fatti veramente con il sorriso, ringrazio Savorani che è un mister veramente bravo, ma quest’anno è stato premiato dall’emozione dell’esordio nella squadra che amo. Del futuro ancora bisogna parlare ma sono tranquillo e quello che succede mi andrà bene. Con Terracciano è stato un rapporto padre-figlio, lui mi ha preso sotto la sua ala, prima dell’esordio mi ha portato in campo per farmi capire cosa poteva succedere durante la partita. Mi sono trovato bene con Italiano e spero di conoscere presto Palladino, per il futuro speriamo di alzare un trofeo e raggiungere i nostri obbiettivi”

