Marocchino su Pellegrino: "Lui è come avere 50 euro in tasca, in campo fa la differenza"

L'ex giocatore ha esaltato il bomber della Fiorentina

Domenico Marocchino, ex giocatore di Juventus e Bologna, è intervenuto a TMW News analizzando innanzitutto le difficoltà vissute da Fagioli: “Prendendo le giuste distanze e ridimensionando il paragone – un po' come passare da cento a dieci – ci troviamo di fronte a una dinamica simile a quella vissuta da fuoriclasse del calibro di Vidal e Marchisio al fianco di Pirlo. A Firenze, mi pare che elementi con quel profilo, ossia incontristi puri in mezzo al campo, non siano presenti. Di conseguenza, un calciatore con una leggerezza mentale e strutturale di questo tipo può riscontrare degli ostacoli, e probabilmente necessiterebbe di partner differenti al proprio fianco. Oggi c'è la convinzione che si debba sempre dominare il gioco, ma il calcio non è solo questo: significa anche badare a non subire reti”.

Il giudizio su Pellegrino e il paragone con i grandi del passato In seguito, l'ex attaccante si è soffermato sulle qualità di una delle punte a disposizione di mister Vanoli: “Pellegrino è un elemento valido. Non parliamo di un cecchino implacabile capace di centrare la porta otto volte su dieci palloni giocati, ma di un lottatore prezioso che fa respirare la squadra, contribuisce con i suoi gol, non si arrende mai e dà sempre il massimo. Forse gli manca il colpo di genio, ma affidarsi a lui è un po' come uscire di casa avendo in tasca una certezza da cinquanta euro. Ai miei tempi, l'emblema di questa tipologia di calciatori era Horst Hrubesh della Germania Ovest: tutt'altro che un raffinato, ma una presenza costante e pesante sul terreno di gioco. Se invece parliamo del top assoluto, dico Gianluca Vialli, capace di raccomandare e unire a 360 gradi tutte le doti utili per i compagni di squadra”.