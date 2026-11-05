Marocchino: "Mastantuono esagera coi dribbling, si deve ricordare che ci sono anche i compagni"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio alla vigilia del match tra Fiorentina e Juventus, l'ex bianconero Domenico Marocchino ha presentato la sfida del Franchi, soffermandosi poi su alcuni singoli della rosa gigliata.

Ironizzando sul suo legame con l'ambiente toscano, Marocchino ha esordito così:

"Faccio parte di quei rari ex juventini che riescono a godere della simpatia dei tifosi della Fiorentina (ride, ndr). Ho un ottimo rapporto con il club viola, anche perché ho debuttato in Serie A proprio contro di loro, quando vestivo la maglia dell'Atalanta. Andrea Orlandini, che mi marcava, mi disse per scherzo che aveva faticato più con me che con Cruijff. Firenze è una piazza calorosa, esigente, che ho sempre apprezzato. In vista della sfida con la Juventus, mi attendo un incontro cauto, quasi con il freno a mano tirato: nessuna delle due compagini ha ancora trovato la piena maturità e scenderanno in campo con grande circospezione... sono davvero curioso."