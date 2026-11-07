Marianella: "Fiorentina-Juve a Firenze non sarà mai una partita banale per la storia del calcio italiano"

Le dichiarazioni di Massimo Marianella che arricchiscono l'attesa per la partita in programma al Franchi tra Fiorentina e Juve

Il telecronista di Sky Sport, Massimo Marianella, ha commentato il momento della Juventus in vista della delicata sfida contro la Fiorentina, in programma domani sera allo stadio Artemio Franchi.

Queste le dichiarazioni di Marianella sul momento dei bianconeri:

"Vincere contro l'AZ prima del big match contro la Fiorentina ha un peso fondamentale, portare a casa i tre punti garantisce quella tranquillità necessaria per lavorare bene. Temevo che gli olandesi potessero dare fastidio alla Juve, quindi superare questo ostacolo è un segnale di forte maturità.

Questo successo garantisce lo spirito giusto per affrontare la Fiorentina, in una sfida che per la storia del nostro calcio non sarà mai una partita banale, soprattutto se giocata a Firenze".