Mareggini: "Un cammello è più veloce di Ndour, Fagioli non sa difendere. Difesa? Senza capo né coda"

Il duro commento dell'ex portiere Viola

L’ex viola Gianmatteo Mareggini è intervenuto a Lady Radio: "Non si tratta di parlare di Oulai o Gonçalves, ma mettere in campo chi è più in forma. Mi dispiace ma Fagioli e Ndour che vediamo ora hanno bisogno di star fuori, invece prima si gioca male entrando in campo con chi non è al top, e si tiene fuori chi ha qualità migliori. Se vogliamo essere superficiali possiamo prendere la vittoria e guardare il bicchiere mezzo pieno, invece ci sono cose che non vanno che meritano di essere sottolineate".

"Contro un’altra squadra ieri la Fiorentina del primo tempo avrebbe subito 2 o 3 gol. Vanoli dice che la Fiorentina sta giocando bene da qualche gara ma non raccoglie… io una squadra che gioca bene non l’ho vista”.

“Il centrocampo così non regge: Fagioli non sa difendere, Ndour è lento come un cammello, forse anche di più, e non riesce a recuperare palla e il modo di giocare viola evidenzia i suoi difetti.

"Joao Mario e Jimenez in difesa non sono delle cime, non so cosa sia passato per la testa a Dragusin sul primo gol del Sassuolo. Il gol colpa di De Gea? La difesa non ha né capo né coda e non gioca alta predisponendo il portiere a stare in una certa posizione, molto più avanzato".

Conclude: "Non voglio difendere De Gea, è una situazione di gioco chiara: 50% colpa di Fagioli, 30 di Dragusin e 20 di De Gea. Pellegrino e Mastantuono andranno entrambi in doppia cifra".

