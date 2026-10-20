Mareggini difende De Gea: "È in flessione, ma il problema è di squadra. La difesa concede troppo"

Il pensiero di Mareggini su De Gea

Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, l'ex portiere Viola Gianmatteo Mareggini ha analizzato il momento di David De Gea: "Fino a 38-39 anni un portiere sta benissimo, a me sembra che fisicamente De Gea stia bene, poi ha dei difetti ma li aveva anche al Manchester United, come le uscite sui palloni alti. Per il portiere oggi è anche più difficile uscire".

"Il primo anno è stato stratosferico, un po' come Kean. Qualsiasi scelta era giusta. Adesso probabilmente sta avendo una flessione, forse mentale. Diventi insicuro quando le cose non funzionano. E' una dinamica che coinvolge tutta la squadra".

"Il terzo gol è sicuramente colpa di De Gea, ma nel primo tempo sullo 0-0 ha fatto tre parate decisive. Non lo voglio difendere a prescindere. L'obiettività sta nel sottolineare che c'è qualcosa che non va nella squadra se si concedono 8-9 palle gol agli avversari".