Mareggini: "De Gea deve essere sfidato sulle palle alte, col preparatore si può sempre migliorare"

L'ex portiere viola ha parlato del problema delle uscite di De Gea

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'ex estremo difensore gigliato Gianmatteo Mareggini ha analizzato il momento di alcuni protagonisti della rosa viola.

Sulle uscite di De Gea “Se fossi al posto del preparatore dei portieri della Fiorentina, affronterei le difficoltà di De Gea sui palloni alti come una vera e propria sfida personale. Non si tratta di fargli fare miracoli o cose mai viste in carriera, non siamo mica dei santoni, ma nei panni di Filippi la vivrei proprio come una scommessa da vincere”.

Sulla mediana viola “Trovare una posizione ideale a Fagioli è complicato, specialmente ora che appare fragile sotto il profilo mentale. È evidente che Oulai stia attraversando un periodo migliore, ma a entrambi serve il supporto di un incontrista al loro fianco. Fagioli non ha nelle corde la fase di non possesso, lo abbiamo notato tutti: hanno bisogno di un compagno capace di garantire maggiore copertura”.