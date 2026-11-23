Mareggini attacca Viery: "Fa errori da ragazzino, basta un velo e lo fanno fuori. Deve lavorare molto"

Mareggini sulla difesa Viola

A Lady Radio è intervenuto l'ex portiere Viola Gianmatteo Mareggini:

Sulla difesa “Viery sinceramente mi sembra un buon giocatore, ma fa ancora errori da ragazzino. Sta troppo vicino all'avversario e basta una ripartenza o un velo e lo fanno fuori. Sarà molto utile in futuro, ma c'è da lavorarci. Ranieri invece ha già tanta esperienza, ripartire da lui e Dragusin. Non si può iniziare la partita già sapendo di prendere minimo due gol. Questa cosa deve cambiare”.

“Per me i primi difensori sono gli attaccanti. Devono partecipare anche loro alla fase difensiva, ma lo devono fare compatti. Vanoli chiede uno sforzo a Mastantuono, che ha 19 anni e può permetterselo. Ma mi sembra la sua fase difensiva sia un po' solitaria”.