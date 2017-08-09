Benassi è viola! Al Torino 10 milioni, al calciatore contratto di cinque anni. Domani a Firenze per visite mediche e firma

Colpo a sorpresa della Fiorentina. Tutte le cifre della trattativa, in ballo anche bonus per 3 milioni. Già oggi sarà a Firenze

Nuovo colpo in entrata della Fiorentina. Il club viola ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Marco Benassi, centrocampista classe 1994, prelevato dal Torino. Ora siamo in grado di rivelarvi le cifre dell’operazione: alla società di Cairo vanno 10 milioni di euro più 3 di bonus. L’ex giocatore di Inter e Livorno lascia così il Toro dopo tre stagioni: Benassi è atteso a Firenze nelle prossime ore e nella mattinata di domani svolgerà le visite mediche di rito, a seguire firmerà il contratto quinquennale con la Fiorentina.

Alfredopedullà.com