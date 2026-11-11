Marchionni: "Con la Juventus due punti persi. Vanoli ha le qualità per riportare la Fiorentina dove merita"

Il commento di Marco Marchionni durante la sosta per le nazionali che analizza il momento altalenante della Fiorentina

Ospite della puntata serale di "Casa Viola" in onda su Rtv38, Marco Marchionni ha commentato in collegamento video i temi di attualità di casa Fiorentina.

Ecco le parole dell'ex esterno offensivo della Fiorentina:



Sull'esperienza in viola:

"Io a Firenze mi sentivo a casa, sono arrivato al momento clou della mia carriera. Ho avuto la fortuna di essere allenato da uno dei più grandi allenatori italiani come Cesare Prandelli che faceva giocare benissimo la squadra.

Eravamo amici, eravamo un gruppo molto unito creato dal mister e condito da tanti buoni giocatori e da qualche campione"

Su Fiorentina-Juventus:

"Vedendo l'andamento della partita, la Fiorentina andando due volte in vantaggio ha avuto l'opportunità di vincere. Vedendo le immagini possiamo parlare di due punti persi; c'erano tutte le possibilità di portare a casa la vittoria"

Su Vanoli:

"Per me è un bravissimo allenatore poi dipende anche dall'andamento della squadra. Credo che la società abbia valutato bene prima di cambiare e hanno pensato di puntare su un allenatore che già conosceva l'ambiente. Ci vuole tempo ma credo che l'allenatore possa dare il contributo giusto per riportare la Fiorentina dove merita"

Sui tanti giovani in viola:

"Al giorno d'oggi bisogna entrare nella testa dei giovani. Oggi il calcio è cambiato e tante società puntano sui giovani ma metterne tanti insieme non è facile. Ci deve essere razionalità e l'apporto della società che ti deve supportare"

Su Fagioli e Oulai:

"I bravi giocatori possono coesistere sempre. Quando si è in difficoltà si pensa di mettere l'usato sicuro ma anche schierare il giovane spensierato non ha tutte le pressioni del giocatore esperto. Quando un centrocampo non sta funzionando, l'intera squadra non riesce a muoversi nel modo giusto. Per parlare bisogna stare dentro, credo che siano due giocatori che possono coesistere e fare il bene della Fiorentina"

Sulla batteria degli esterni offensivi viola:

"Ti danno soluzioni diverse, ti danno possibilità di variare. Sono giocatori che sanno essere devastanti, adesso puoi spaziare nei sistemi di gioco. Mastantuono credo sia il giocatore che ha più talento e quando prende la palla ha quel qualcosa in più"