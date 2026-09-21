Marchini: "Viery bloccato dietro soffre, Valdepenas da energia. Nella ripresa il fraseggio apre alle ripartenze"
La differenza la fanno i dettagli e le ultime scelte che per la Fiorentina spesso non sono state quelle giuste. Ma la squadra è in crescita.
Vanoli dà fiducia a Pellegrino in attacco e sceglie di confermare la linea difensiva a quattro, con Viery bloccato dietro con un compito quasi ingrato: tamponare Politano, senza subire le sovrapposizioni di Di Lorenzo, aiutato da Njie. La Fiorentina cerca di accorciare le distanze che restano però allungate soprattutto tra mediana e difesa, lasciando qualche spazio alle incursioni sulle corsie, quella mancina la preferita dagli uomini di Allegri.
Nel primo tempo si soffre. L’ingresso di Valdepenas dà energia in più costringendo Politano ad arretrare e Di Lorenzo a stare più basso. La transizione e il fraseggio più organizzato permettono ai viola maggiori possibilità di ripartire. La differenza la fanno i dettagli e le ultime scelte che per la Fiorentina spesso non sono state quelle giuste. Ma la squadra è in crescita.
Lo scrive Giampaolo Marchini stamattina su La Nazione.