Marchini: "Viery bloccato dietro soffre, Valdepenas da energia. Nella ripresa il fraseggio apre alle ripartenze"

La differenza la fanno i dettagli e le ultime scelte che per la Fiorentina spesso non sono state quelle giuste. Ma la squadra è in crescita.

A cura di Redazione Labaroviola 21 settembre 2026 11:13

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