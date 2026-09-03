Marchini: "Ieri avrei portato tutta la Fiorentina al Franchi per capire lo spirito della città"

Le parole di Giampaolo Marchini dopo la fine del mercato

Il giornalista, Giampaolo Marchini, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: “Ieri ho visto in campo persone che hanno segnato la mia giovinezza e la mia fase adulta. Sono stato orgoglioso di essere fiorentino quando il Franchi ha dedicato una standing ovation a Totti. È stata una risposta alle solite critiche che arrivano da tutta Italia sui tifosi della Fiorentina. Ai tifosi della Fiorentina piace il bello e non fanno distinzione in base ai colori della maglia".

"Ieri sera, avrei portato tutta la Fiorentina di oggi al Franchi per farle capire lo spirito della città, dei tifosi e l'attaccamento alla maglia. Qui fare calcio è diverso rispetto ad altre città. Si respira Fiorentina 24 ore su 24, nel bene e nel male, e ti devi calare nella realtà in cui sei, altrimenti vivi questa esperienza in maniera asettica.

"Il pranzo tra Batistuta e Mastantuono sicuramente ha fatto bene. Io mi auguro che questi nuovi giocatori possano viversi Firenze e la Fiorentina, perché secondo me è la molla giusta per poter far bene in campo”.

Verso il Torino: “Di tutta questa situazione, quello che mi infastidisce sono i soliti discorsi dell'anno scorso. Non si può ragionare così. Sabato è una partita delicatissima, la Fiorentina è reduce da due bruttissime sconfitte, soprattutto perché abbiamo dato l'impressione di non essere una squadra. Difficile adesso pensare che la Fiorentina abbia trovato i meccanismi. La cosa importante è che il mercato, per fortuna, è finito".

"I giocatori sono questi e su questi bisogna insistere. Il mercato, potenzialmente, è straordinario. Però sfortunatamente è il campo a valutare il mercato. La squadra è stata rivoluzionata, in alcune parti migliorata e in altre parti con dei punti interrogativi. Beto è un'incognita, però fra lui e Zirkzee penso che Beto si sposi meglio col gioco di Grosso. I giocatori, se pensano di venire a Firenze e non avere pressione, si sbagliano".

"Beto sa che arriva qua per sostituire un giocatore importante, i paragoni arriveranno, però poi a calcio si gioca in 11 e la costruzione della squadra è fondamentale, non solo il singolo. Alla Fiorentina adesso manca la distanza fra i reparti e un gioco funzionale ai giocatori in rosa. Detto questo sono cautamente ottimista”.

Un voto al mercato: “Per come è stato realizzato, per le idee abbastanza chiare, per me il mercato della Fiorentina è un mercato da 7 e assolutamente migliore rispetto a quello dell'anno scorso. Poteva essere anche un voto migliore se non fosse che negli ultimi giorni è sembrato che Paratici si fosse leggermente incartato, ma l'acquisto di Gonçalves ha rialzato nuovamente l'asticella".