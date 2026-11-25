Marchini: "Fino a domenica fiducia a Vanoli: Udine spartiacque stagionale. Il problema Viola è mentale"

Marchini dà fiducia a Vanoli, almeno fino a domenica

Giampaolo Marchini è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

"La situazione è grave ma non seria. Non mi sarei aspettato una scelta differente da quella di continuare a dare fiducia a Vanoli, almeno fino alla sfida di Udine. Qualora arrivasse una prestazione negativa anche in quella partita, bisognerà intervenire in maniera massiccia nella situazione. Però non mi stupisco che la dirigenza non sia intervenuta fino ad adesso. Sono convinto che la sfida contro l’Udinese sarà uno spartiacque: la Fiorentina deve fare risultato".

Aggiunge: "Non è un problema tattico, l’aspetto principale è la tenuta mentale. Questa è una squadra da prendere per mano e accompagnare, e non sempre questo basta. Per questo serve un uomo di esperienza che faccia da leader in campo. Questa, invece, è una squadra che va totalmente in difficoltà. Contro il Monza, la Fiorentina è stata tradita anche dai propri giocatori di maggiore qualità. I biancorossi sapevano di poter far male in contropiede e così è stato".

"Paratici? l ruolo del direttore sportivo impone anche di entrare nelle dinamiche con l’allenatore. Credo sia logico un confronto tra le due parti: l’allenatore che fa le scelte e il direttore che suggerisce la strada da percorrere. Non ci trovo nulla di sbagliato, però in questo momento non penso sia particolarmente indicato far filtrare questa dinamica":

Su Atta: "A Udine vorrei vedere anche la condizione di Atta, vorrei vedere se è realmente recuperato al 100% e se la sua presenza a Udine sia una certezza e non una possibilità. Anche perché il suo impiego, per le sue caratteristiche e qualità, impone una scelta ben precisa: se si va per un centrocampista in più, il modulo da usare è il 4-3-3 e tale schema vorrebbe dire escludere Goncalves".

"Il ritiro? Questo è tutto fuorché un ritiro. Se c’è bisogno di guardarsi in faccia per capire che la situazione sia complicata, vuol dire avere un problema ben più grave".

Conclude: "La Fiorentina ha giocatori di talento, ma in questo momento il loro talento non basta: serve almeno il temperamento. Perché non sempre bisogna giocare bene, ma bisogna avere la consapevolezza che, se quel giorno rendi due, devi giocare in una determinata maniera. In questo momento sembra quasi che si sentano un 10 e rendano come un 2, ma questo problema parte dalla testa della squadra".

