Marchini: "Fagioli va difeso, speriamo che Atta recuperi. La difesa prende più gol del Borgorosso"

Giampaolo Marchini sul momento in casa Fiorentina

Il giornalista Giampaolo Marchini è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Il nodo di tutto quanto è il centrocampo, è l’ago della bilancia. È vero che la difesa ha preso più gol del Borgorosso, però non possiamo puntare il dito solamente contro la retroguardia, perché se tra il reparto difensivo e la linea mediana ci sono 20 chilometri, diventa complicato per tutti. È vero che la sosta è arrivata in un momento positivo viola, ma ci ha permesso di recuperare alcuni elementi importanti come Atta, quindi possiamo dire che poggio e buca fa pari".

Su Fagioli: "Salviamo il soldato Fagioli. La prestazione negativa è stata di tutta la Nazionale. È vero che anche in Fiorentina non stava giocando al meglio e in Nazionale si è evidenziata nuovamente questa dinamica, però ieri sera la prestazione sottotono è stata dell’intero gruppo. Il Fagioli che ci piace è quello visto a Venezia".

Su Atta: "La Fiorentina ha fatto un grosso investimento per Atta che era desiderato da tanti grandi club, fino a questo momento non l’hai potuto avere, questo è un elemento da non sottovalutare, perché al di là del dualismo Fagioli-Oulai siamo privi di un giocatore importante da tempo".

Sulla difesa: "La mia coppia ideale per la difesa è: Dragusin-Pongracic, perché sono due giocatori ben assortiti per quel ruolo. In seconda battuta, Ranieri. In certe situazioni, poter giocare a tre dietro con un centrocampista in più potrebbe anche risolvere la questione riguardo all’assenza di Atta".

E in attacco?: "In questo momento, inevitabilmente, il titolare è Pellegrino. Ma continuo a dire che Beto non è quello scarsone che è stato etichettato fino ad adesso: è un giocatore con caratteristiche completamente diverse da quelle dell’argentino".

Su Vanoli: "All’inizio pensava di poter tirare fuori dai guai la Fiorentina più velocemente di quanto è accaduto. Ha trovato una situazione che pensava fosse meno difficile di come si è manifestata. Adesso il calendario ti dà una mano: sono squadre inferiori a quella gigliata, ma il target non può essere questo".