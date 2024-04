Manita Fiorentina al Franchi, Sassuolo distrutto. Il campionato per i viola è ancora aperto

Al 2′ Consigli respinge di pugno sul corner tagliato di Duncan ma Kayode svirgola da buona posizione. Al 9′ strappo di Parisi che ruba palla sulla linea di metà campo poi apre a sinistra per Sottil che cerca il cross a rientrare ma Consigli blocca. Al 13′ ammonito Tressoldi dopo una brutta entrata su Sottil. Al 15′ Kouamé ad un soffio dal gol dell’1-0 per la Fiorentina. Cross dentro di Sottil sul quale il 99 non arriva per un nulla. Al 17′ è Sottil a sbloccare il match al Franchi, leggerezza di Volpato, il 7 viola trova lo spazio con un destro dal limite che finisce nell’angolino basso. Al 28′ clamorosa traversa di Parisi dopo una bellissima azione personale, viola vicina al raddoppio. Al 31′ Christensen esce basso per chiudere su Doig. Al 32′ ammonito Quarta. Al 35′ ancora un’occasione per la Fiorentina, questa volta ci prova Barak, palla di poco fuori. Al 36′ ottima sgroppata di Ikoné, Consigli chiude il palo. Al 43′ Kouamé serve Barak al limite, il ceco si porta il pallone sul destro e calcia forte, Consigli respinge e nega così il 2-0 viola.

Al 49′ occasione per il Sassuolo, Bajrami prova la conclusione di destro, la palla si impenna con Boloca che tenta la conclusione al volo ma non trova la porta. Al 54′ cross morbo di Arthur dalla destra, sul secondo palo arriva l’incornata vincente di Martinez Quarta, 2-0 Fiorentina. Al 57′ lampo di Doig, Thorstvedt si gira in un fazzoletto e fulmina Christensen, 2-1 al Franchi. Al 58′ cross dalla destra di Sottil, sbuca Nico che di testa firma il 3-1. Al 62′ Sottil in area mette dentro per Barak che infila consigli, 4-1. Al 66′ Nico spizza per Barak poi si va a riprendere in mezzo il pallone e infila così Consigli. Manita Fiorentina. Al 69′ clamoroso palo di Barak.