Manfredini: “Alla Fiorentina manca continuità, vedo troppi errori dei singoli, ma il gioco c’é”

Ai microfoni di Radio Bruno Il Pentasport è intervenuto Christian Manfredini, ex calciatore di Lazio e Fiorentina che ha parlato del momento dei viola: “Deve prendere meno gol perché tra le prime otto è quella che ne subisce di più, non è una squadra che ha continuità, devi recuperare l’attenzione necessaria per competere con le altre squadre. Ci sono troppi errori dei singoli, adesso affronta squadre complicate come la Lazio che ora ha un grande entusiasmo e la vedo con qualcosa in più rispetto alla Fiorentina, devi essere perfetto per stare in alto.”

Sul cambio modulo: “Lascerei tutto così, vedo mancanza nei singoli perché comunque il gioco c’è, bisogna essere più concreti ed attenti, la responsabilità è degli interpreti che scendono in campo, mi viene in mente tipo Ikoné che non può mangiarsi dei gol del genere“.

Su Kouamé: ” A me è sempre piaciuto sin dai tempi del Genoa, poi si è infortunato seriamente ed è mancato tantissimo dal campo, mi aspettavo di più dalla sua carriera, si è un po’ fermato. Dopo la Coppa d’Africa è sempre dura rientrare in forma, ora ha preso anche la malaria. Spero rientri presto per il suo bene e della squadra”.