Mandragora: “Dovevo smaltire delusione, eravamo morti dentro. Annata da ricordare con amaro in bocca”

Rolando Mandragora, dopo aver assorbito la sconfitta nella finale di Conference, ha voluto ringraziare compagni e tifosi della Fiorentina per l’emozionante stagione. Queste le sue parole:

“Un’altra stagione è arrivata al capolinea… avevo bisogno di qualche giorno per smaltire almeno un po’ di delusione,eravamo morti dentro!

Volevamo tornare con un trofeo che manca da tempo a Firenze,per noi e soprattutto per voi,Popolo Viola,che siete stati il nostro compagno di viaggio in ogni luogo e situazione,e lo meritavate tanto!

Siamo stati un gruppo eccezionale e sono orgoglioso di ognuno dei miei compagni,perché abbiamo lasciin campo.

Abbiamo condiviso ogni tipo di emozioni,positive e negative che siano,tutti insieme!

Grazie ai miei compagni,allo staff tecnico e medico,ai magazzinieri,ai cuochi e gli addetti in cucina e tutte le persone che lavorano dietro le quinte!

Sarà comunque un’annata da ricordare,con l’amaro in bocca,ma pur sempre da ricordare!

Ci vediamo il prossimo anno,vogliamo continuare a sognare insieme a voi!

Grazie per averci sostenuto,ve ne saremo grati per sempre!”

Di seguito il post pubblicato da Mandragora sul suo profilo Instagram:

