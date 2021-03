Mancini sulle dimissioni di Prandelli: “Sono dispiaciuto. Ho il massimo rispetto per la sua scelta”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha commentato le dimissioni di Cesare Prandelli da tecnico della Fiorentina durante la conferenza stampa della Nazionale. Ecco le sue parole:

“Sono molto dispiaciuto. Penso tutti quelli all’interno del mondo del calcio si siano dispiaciuti a leggere quello che ha scritto Cesare. Non conosco le motivazioni, ma rispetto la sua scelta e non posso entrare nei meriti della questione perchè non so veramente nulla. Mi dispiace molto perché oltre ad essere una bravo allenatore è una bravissima persona. Ho il massimo rispetto per la sua scelta“.

