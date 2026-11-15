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Mancini dà fiducia a Fagioli, titolare nel match chiave contro il Belgio. La formazione dell'Italia

Il centrocampista della Fiorentina completa il reparto composto anche da Tonali e Barella

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2026 19:38
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Mancini dà fiducia a Fagioli, titolare nel match chiave contro il Belgio. La formazione dell'Italia -
Belgio
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Roberto Mancini
Nations League
Nicolo Fagioli
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L'Italia è pronta a scendere in campo per l'ultimo impegno del girone di Nations League. La novità principale riguarda proprio un giocatore della Fiorentina: Nicolò Fagioli sarà titolare contro il Belgio.

Fagioli vince, quindi, il ballottaggio con Doumbia e completerà la mediana insieme a Tonali e Barella.

Ecco la formazione ufficiale scelta dal ct Roberto Mancini:

Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Tonali, Fagioli, Barella, Pisilli, Francesco Pio Esposito, Koleosho

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