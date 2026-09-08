Malusci: "Non avrei mai immaginato di rivedere Vanoli sulla panchina viola, ma in giro c'era poca scelta"

L'ex difensore viola ha parlato del ritorno di Vanoli in viola

Ospite della trasmissione Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, l'ex difensore viola Alberto Malusci ha detto la sua sull'ennesimo cambio di guida tecnica in casa Fiorentina, con il benservito a Fabio Grosso e il contestuale rientro di Paolo Vanoli.

Di seguito la rielaborazione delle sue dichiarazioni:

La spaccatura con la società e l'ambiente "Vedere un tecnico sollevato dall'incarico dopo appena tre turni lascia un senso di amarezza, ma sono convinto che alla base ci sia un episodio davvero pesante. Paratici ha puntato su un giovane emergente alla prima vera occasione in un club di primo piano, blindandolo con un accordo a lungo termine per avviare un progetto duraturo. Un divorzio dopo appena tre gare è inconcepibile senza uno strappo profondo. D'altronde il pubblico lo aveva già sfiduciato sabato al fischio finale e il silenzio del club ha fatto il resto: un chiaro segnale che il destino fosse ormai segnato".

Il rapporto con la dirigenza "Chi siede in panchina dovrebbe mostrare maggiore fermezza di fronte ai propri dirigenti, senza accettare passivamente ogni decisione. Nella gestione viola, l'allenatore ha avallato senza riserve l'operato del direttore sportivo, salvo poi contestare l'inadeguatezza della rosa quando era ormai troppo tardi".

La scelta di richiamare Vanoli "È una mossa che non mi aspettavo, anche se le opzioni disponibili sul mercato erano ridotte al lumicino. Vanoli ha ottenuto ottimi risultati nella passata stagione e conosce alla perfezione l'ambiente. Ora sarà fondamentale concedergli la pazienza necessaria per trasmettere al gruppo la sua idea di calcio".