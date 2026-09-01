Malusci: "Gudmundsson non ha fatto vedere nulla, è inevitabile che venga ceduto dalla Fiorentina"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante la trasmissione Pranzo con il Pentasport, l'ex difensore viola Alberto Malusci ha tracciato un bilancio amaro sull'avventura di Albert Gudmundsson alla Fiorentina, commentando la sua cessione alla Lazio nell'ultimo giorno di calciomercato.

Secondo Malusci, la partenza dell'attaccante islandese rientra perfettamente nei piani di azzeramento e rifondazione messi in atto dalla società per questa stagione:

«Non mi sorprende, ormai la linea era già definita da tanto tempo. Ovvero sostituire tutti i giocatori dello scorso anno».

L'ex calciatore ha espresso profondo rammarico per il rendimento del classe '97, ben lontano dalle prestazioni entusiasmanti offerte ai tempi del Genoa:

«È un peccato non aver mai visto il Gudmundsson di Genoa. In questi due anni ha fatto vedere talmente poco che una cessione era ormai inevitabile. Spero per lui che possa dare qualcosa di diverso dal poco che ha dato qua».