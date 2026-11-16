Malusci: "Fagioli va recuperato, a volte qualche panchina può aiutare a mettere a posto le cose"

L'ex giocatore ha parlato del rendimento non al top di Fagioli

A Radio Bruno l'ex giocatore Alberto Malusci ha parlato di Fiorentina.

Su Fagioli: "Ieri sera non ha avuto una bella serata come tutti, è stato travolto. Si vede che non è in un momento felice e si deve riprendere perchè ha le capacità per farlo. Lui è importante per noi e tutto il gruppo lo deve aiutare per riportarlo al livello dello scorso anno. Tutti noi siamo stati travolti, non è stata colpa sua e non poteva fare molto di più."

Prosegue: "Ora non è lui, lo si può recuperare perchè ne abbiamo bisogno. Dico che, oltre ai compagni, lui ha 26 anni e deve essere in grado di darsi una mossa. Vanoli lo ha messo in panchina con la Juve per un motivo e comunque potrebbe fargli bene. Il tecnico viola lo ha già recuperato ed è il principale attore coinvolto per rendere finalmente il suo rendimento costante."

Sulla Fiorentina: "Guardare partita per partita, ci sono 5 gare più facili sulla carta dove noi siamo più forti, ma quest'anno abbiamo già perso con Torino, Frosinone e Genoa, quindi dobbiamo restare concentrati per prendere più punti possibili."