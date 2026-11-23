Malusci: "Dragusin va messo in panchina, ha bisogno di rifiatare per far giocare qualcun altro"

L'ex difensore viola ha parlato della Fiorentina che gioca a Monza

Alberto Malusci, storico ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il momento dei viola e la partita di questa sera contro il Monza.

Sul reparto arretrato «Ranieri è il tipico calciatore che accende il dibattito in tutta la città, ma che alla fine quasi sempre strappa un voto sufficiente. A mio avviso è giusto che si giochi il posto con Viery, che non sta attraversando un gran periodo. Anzi, io darei anche un paio di settimane di pausa a Dragusin, visto che è in flessione, ma soltanto se Pongracic e Ranieri dovessero essere al massimo della forma. Li vedrei volentieri di nuovo in campo insieme, con Joao Mario e Jimenez sulle corsie esterne».

Verso la gara con il Monza «Contro il Monza mi auguro di vedere personalità sin dal fischio d'inizio da parte della Fiorentina e poche imprecisioni tecniche. Bisognerà costruire dal basso con ordine, perché il Monza punta subito a lanciare Varela in verticale. Servirà massima concentrazione».