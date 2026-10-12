Malusci difende la Fiorentina: "Non mi piace il disfattismo. Credo molto in questi ragazzi"

L'ex difensore viola analizza a Radio Bruno la sconfitta contro il Genoa: dall'approccio sbagliato alla crescita dei giovani

La sconfitta di Genova ha riacceso il dibattito sul momento della Fiorentina, ma Alberto Malusci invita a non lasciarsi trascinare dal pessimismo. L'ex difensore viola, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato le difficoltà mostrate dalla squadra contro il Genoa, soffermandosi sull'approccio iniziale, sugli errori commessi e sull'importanza di accompagnare la crescita di un gruppo giovane.

"Non condivido il disfattismo. Ho grande fiducia in questa squadra e lasciarsi andare al pessimismo in questo momento rischia di togliere fiducia anche ai ragazzi. Sabato l'approccio alla partita è stato sbagliato: serviva un riferimento in campo, qualcuno di forte e affidabile che riuscisse a gestire le difficoltà, perché all'inizio gli avversari ci hanno messo seriamente in crisi".

Malusci invita però a considerare anche gli aspetti positivi emersi durante la gara, in particolare nella ripresa: "Preferisco concentrarmi su quello che di buono abbiamo fatto, soprattutto nel secondo tempo, quando secondo me avremmo meritato di arrivare al pareggio. Credo molto in questo gruppo, che è composto da tanti giovani. Partite del genere fanno parte del loro percorso di crescita.

Adesso non dobbiamo farci condizionare dalla classifica. Ci sarà tempo per fare i conti più avanti: in questa fase dobbiamo pensare soprattutto a far crescere la squadra. Per un giovane, guardare continuamente la classifica può diventare un peso ulteriore e rendere tutto più difficile".