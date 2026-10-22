Malusci: "Da quando è arrivato Commisso, è stato sbagliato tutto: acquisti, direttori sportivi e allenatori"

L'ex difensore Viola attacca la gestione Commisso

Alberto Malusci è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Ci potrebbe essere un cambio di modulo domenica. Facciamo fatica nel gestire il gioco, perché prendiamo sempre gol, quindi potremmo vedere una Fiorentina a specchio con l'Inter, che davanti ha due attaccanti molto forti fisicamente. Nel centrocampo a tre mi piacerebbe vedere Fagioli con Oulai e Brescianini o Ndour e davanti Mastantuono con Beto, più veloce di Pellegrino. Offendere De Gea? Lo trovo ingiusto ed esagerato".

"Al giorno d'oggi un giocatore deve essere bravo a fare tutto, ci sta ogni tanto cambiare situazione in campo e tutti devono essere pronti. Le partite vanno giocate, perché non ce la possiamo giocare con l'Inter? La Fiorentina ha un grande difetto che va risolto, prendiamo sempre 2/3 gol a partita".

La polemica contro la proprietà: "Da quando è arrivato Commisso, tutte le campagne acquisti sono state sbagliate, come le scelte dei direttori sportivi. Per non parlare degli allenatori. Atta non gioca, Oulai non è pronto tecnicamente, Beto? Si deve allenare sulle rovesciate. Pellegrino non riesce ad ingranare, Dragusin alterna l'essere un grande difensore ad uno che si fa saltare come se niente fosse. Da cosa dipende tutto questo? Non capisco, cambiano tutti i ruoli ma nessuno va bene. Possibile che non ce ne sia uno adatto alla piazza di Firenze?"



