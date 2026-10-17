Male la Fiorentina in casa, Nazione: "Nessuna vittoria da aprile. Da allora solo 4 punti ottenuti al Franchi"

Il bilancio casalingo dei gigliati in Serie A delle ultime due stagioni è decisamente negativo: solo 4 vittorie, 10 pareggi e ben 8 sconfitte

L’attuale rendimento casalingo della Fiorentina in campionato è ai minimi storici al punto che, contro il Como, la Fiorentina cercherà di tornare a cogliere quel successo al “Franchi” in Serie A che le manca da ben 6 mesi, precisamente dal 13 aprile scorso, quando la squadra di Vanoli sconfisse di misura la Lazio grazie ad un gol di Gosens. Nelle successive 6 apparizioni di fronte ai propri tifosi in campionato la squadra viola ha collezionato solo 4 punti, frutto di 4 pareggi e 2 sconfitte. Da evidenziare il fatto che le altre 2 vittorie casalinghe ottenute dalla Fiorentina nel corso dell’anno solare 2026 siano state conquistate contro due squadre poi retrocesse (Cremonese e Pisa) e sempre col minimo scarto (1-0).

Il bilancio casalingo dei gigliati in Serie A delle ultime due stagioni è decisamente negativo: solo 4 vittorie, 10 pareggi e ben 8 sconfitte, a dimostrazione di una vulnerabilità casalinga come raramente si sia verificata nel corso della secolare storia della Fiorentina. Contro il Como la squadra di Vanoli ha anche l’opportunità di tornare al successo casalingo contro una squadra della parte alta della classifica. Sotto questo aspetto va evidenziato come l’ultima affermazione casalinga di un certo prestigio della squadra viola risalga all’1-0 sull’Atalanta del 30 marzo 2025 con Palladino alla guida tecnica.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione