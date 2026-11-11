Lucchesi: "A gennaio non prenderei mai Torreira, non è un'operazione che farei per rinforzare"

Nel corso della trasmissione Palla al centro in onda su Radio FirenzeViola, l'ex direttore sportivo gigliato Fabrizio Lucchesi ha fatto il punto sulle manovre invernali della Fiorentina, analizzando le reali difficoltà del mercato di riparazione e suggerendo la strategia migliore per la società.

Lucchesi ha voluto innanzitutto smorzare i facili entusiasmi legati alla finestra trasferimenti di gennaio, evidenziando la complessità nel reperire determinati elementi:

“In questo momento ogni club sta valutando come muoversi. Ci sono posizioni del campo in cui è praticamente impossibile intervenire, dato che nessuno si priva dei propri elementi chiave. La Fiorentina possiede indubbiamente prestigio e disponibilità economiche, tuttavia agganciare certi profili adesso è una missione davvero complicata. I registi e i leader di centrocampo, ad esempio, sono persino più introvabili degli attaccanti e nessuno li cede a stagione in corso. A mio avviso la priorità dei viola dovrebbe essere quella di trovare la giusta armonia nell'organico, comprendendo i motivi per cui questo gruppo non riesca ancora a cementarsi. Vi dico la verità: spesso risulta molto più efficace sfoltire la rosa anziché appesantirla. Allontanando le pedine meno adatte al progetto e inserendo pochissimi innesti mirati, l'equilibrio si trova.”