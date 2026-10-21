Lotito: "Se mi portano l'emiro, non vendo la Lazio, non ce la faranno a mandarmi via per pochi soldi"
Il presidente laziale ha tuonato contro chi lo vorrebbe via da Roma
Nonostante l’eccellente rendimento sportivo che sta rendendo la Lazio la vera e propria rivelazione di questo campionato, il clima attorno alla presidenza resta estremamente teso. A gettare ulteriore benzina sul fuoco sono alcune rivelazioni diffuse da Repubblica, risalenti allo scorso 30 giugno, emerse nell’ambito dell'indagine su presunte manovre e pressioni volte a spingere l'imprenditore a cedere la società capitolina.
Le parole del patron biancoceleste tracciano un quadro di forti tensioni dietro le quinte:
«C'è una frangia della politica coinvolta, affiancata da soggetti mossi da precisi interessi finanziari che stanno cercando di forzarmi a svendere il club a cifre irrisorie. L'ipotetico acquirente, tuttavia, preferisce restare nell'ombra e non si è ancora scoperto. La Lazio è del tutto inespugnabile: potrebbero persino tirare in ballo un emiro, ma la mia risposta resterebbe la stessa: la società non è in vendita. Da senatore posso confermare che guidare una squadra di calcio a Roma garantisce un peso politico e istituzionale di primissimo piano a qualunque livello. Risulto sgradito proprio perché mantengo la mia indipendenza».