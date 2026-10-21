Lotito: "Se mi portano l'emiro, non vendo la Lazio, non ce la faranno a mandarmi via per pochi soldi"

Il presidente laziale ha tuonato contro chi lo vorrebbe via da Roma

Nonostante l’eccellente rendimento sportivo che sta rendendo la Lazio la vera e propria rivelazione di questo campionato, il clima attorno alla presidenza resta estremamente teso. A gettare ulteriore benzina sul fuoco sono alcune rivelazioni diffuse da Repubblica, risalenti allo scorso 30 giugno, emerse nell’ambito dell'indagine su presunte manovre e pressioni volte a spingere l'imprenditore a cedere la società capitolina.

Le parole del patron biancoceleste tracciano un quadro di forti tensioni dietro le quinte: