Lo scugnizzo viola, Questi tifosi non rappresentano Firenze. Cori beceri ed inutili

Vlahovic distratto, buona prova di squadra, ma non basta

La serata viola del Franchi era iniziata bene, con una Fiorentina arrembante e coraggiosa, che dopo 28 minuti di gioco, finalizzava un grande azione da palla inattiva. Cross di Biraghi, appoggio (?) di Vlahovic e semi sforbiciata di un monumentale Quarta, almeno fino a quel momento.

Perché proprio da un mancato posizionamento dell’argentino, Oshimen scappava sulla sinistra e veniva atterrato dallo stesso Quarta, concedendo la chance di pareggio al Napoli dagli undici metri.

Insigne si presentava sul dischetto, Dragowski parava, ma lo stesso Insigne rubava palla di testa, ed in una mischia confusionaria Lozano trovava il gol del momentaneo pareggio. Parecchi tifosi si sono chiesti se c’era fallo su Dragowski invece di notare il palese errore di posizione di Quarta. Il fallo non c’era ed il Napoli ne ha approfittato.



Gioca bene questa Fiorentina di Italiano, con i difensori ed il portiere, chiamati al compito di impostare il gioco sempre da dietro. Corrono tutti, pressano tutti ed oggi tutto questo non è avvenuto solo nel primo tempo, ma anche in alcuni frangenti del secondo.

Il gol del vantaggio partenopeo arriva da schema di punizione, troppo ingenui o sorpresi i difensori viola su Rhamani. Fino ad oggi abbiamo preso troppi gol da palla inattiva, Italiano dovrà lavorare parecchio su quest’aspetto.

Come al solito anche oggi ci è mancata la cazzimma, troppe occasioni buttate al vento soprattutto da Vlahovic, eclatante quella su assist perfetto di Nico Gonzalez, con il serbo che cicca il pallone, degno di un “vai col liscio” dei Gialappa’s.

In settimana si è fatto un gran parlare del suo contratto, e la maggior parte dei tifosi si è schierato contro il giocatore. Tutti, l’allenatore in primis, avevano ribadito che queste cose non avrebbero inciso sul giocatore, ma rivedendo la partita di stasera, è evidente che la situazione contratto abbia influito in maniera negativa sul calciatore.

Impalpabile ed inutile in alcune occasioni viola, spesso nervoso anche con i compagni di squadra, è scelte mai azzeccate. Quando ha provato a fare il doppio passo su Koulibaly, si è palesata tutta la sua inefficienza della prova di stasera. Non me ne volere Dusan, ma per arrivare a certi livelli ne devi ancora mangiare di polvere, quindi ragiona e fai l’uomo che non ci vuole tanto.

Abbi rispetto per chi ti accolto come un figlio e ti sta rendendo grande, conosci il significato della parola riconoscenza? Se non lo sai, fatti una ripassata della nostra lingua, oppure fattelo spiegare dal tuo procuratore, può essere che lui lo sappia, ma ne dubito. In genere i grandi procuratori parlano almeno 3/4 lingue, ma il tuo penso che parli solo la vostra, visto che nella sua scuderia ci siete solo giocatori dei Balcani, ed il più costoso sei proprio tu, dopo di te tutti giocatori da 4/5 milioni a scendere giù.

Quindi capisco perché lui alzi sempre l’offerta, poverello, quando gli ricapita più di fare un affare del genere con quei quattro giocatori da mezza classifica che ha in scuderia?

Fate gli uomini entrambi e fateci sapere se volete firmare o andare via, ma nel frattempo torna a giocare con testa e cuore, come hai fatto fino a qualche settimana fa, altrimenti fai le valigie, e addio, c’è ne faremo una ragione!

Dopo questa bella sfogata su Vlahovic, vorrei ritornare alla squadra.



La partita è stata piacevole ed il risultato è bugiardo. La Fiorentina ha avuto più volte la possibilità di pareggiare ma la sfortuna è la stanchezza non hanno aiutato. Ma la squadra c’è e sta crescendo. Un pareggio sarebbe stato un risultato più che giusto, ma purtroppo il risultato non è cambiato.

Al di là degli errori dei singoli, la squadra ha dimostrato di saper crescere e la cosa positiva che ci dobbiamo tenere stretti da questa serata, resta il fatto che non abbiamo mai mollato ed abbiamo provato fino alla fine a pareggiarla. Se non fosse stato per un Vlahovic assente e per alcuni episodi a svantaggio la potevamo pure riprendere.

Ed ora passiamo alla cosa più brutta e inutile della serata.

Non riesco a spiegarmi come alcuni idioti possano definirsi tifosi della Fiorentina. Sara colpa dei genitori se questi avanzi della società si permettono ancora oggi nel 2021, cori beceri inutili come quelli rivolti ai supporters napoletani? Così come non capisco gli insulti rivolti a Koulibaly! Come è possibile assistere ancora oggi a spettacoli indecenti come quelli andati in scena stasera al Franchi. Sono state fatte mille campagne televisive sul razzismo, i telegiornali ed i cartelli per strada ci bombardano di slogano contro il razzismo, alcune curve vengono chiuse per razzismo, e questi pseudo tifosi che non rappresentano minimamente Firenze continuano a rovinarci il nome con i loro cori non richiesti!

Questa feccia va individuata e buttata fuori, questa gente non rappresenta ne Firenze e ne la Fiorentina, ed ha fatto benissimo la società nella figura di Joe Barone a chiedere scusa a Koulibaly ed a prendere le distanze da certe schifezze.

E poi vi svelo un segreto. Io sono napoletano dei quartieri spagnoli, il cuore pulsante di Napoli, tifo Fiorentina da sempre, eppure mi sono sempre lavato, ma non con il fuoco come vorreste voi, ma dalle vostre frustrazioni. Le offese che ho ricevuto nella vita solo perché ero napoletano ne sono state tantissime, ma non mi hanno mai scalfito, sono orgoglioso di essere un figlio del Vesuvio. Voi no invece, perché siete figli del nulla, siete figli dell’ignoranza. Perché solo dei frustati e dei falliti nella vita possono gridare quelle indecenze.

Fateci un favore, sparite, siete il male della Fiorentina, siete il male del calcio, e siete il peggiore spot per l’Italia intera. Vergognatevi.

Lo scugnizzo viola

