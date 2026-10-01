L'Italia Under 21 vince 1-0. Ndour in campo 90', vicino al gol nel primo tempo

Il centrocampista è l'unico viola convocato da Baldini in U21

L’Italia Under 21 vince all’ultimo minuto dei sei concessi dall’arbitro contro l’Armenia, sfida valida per le qualificazioni al prossimo Europeo. Tra i protagonisti della partita c’è Cher Ndour, il centrocampista della Fiorentina, convocato da Baldini, è rimasto in campo per tutti e 90’. Ndour nel primo tempo ha sfiorato anche il gol con un colpo di testa su calcio d’angolo, il calciatore è saltato più in alto di tutti ma non è riuscito a trovare la porta.

