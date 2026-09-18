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L'Italia under 21 mette nel mirino il pass per l'Europeo 2027: Baldini convoca Ndour

Il centrocampista della Fiorentina fa parte del gruppo azzurro chiamato a conquistare il pass per le qualificazioni all’Europeo 2027

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2026 18:13
L'Italia under 21 mette nel mirino il pass per l'Europeo 2027: Baldini convoca Ndour -
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L’Italia Under 21 di Silvio Baldini si prepara ai prossimi impegni contro Armenia e Polonia, due sfide importanti nel percorso verso le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. Tra i convocati del commissario tecnico c’è anche Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, che avrà così l’opportunità di vestire nuovamente la maglia azzurra e mettere minuti nelle gambe in un contesto internazionale. La lista completa:

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