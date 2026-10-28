Brividi Inter L’Inter trema a Venezia: Provedel para tutto, le autoreti di Moreno e Halhal salvano Chivu

I nerazzurri soffrono al Penzo e rischiano più volte di andare sotto: le parate decisive del portiere e due sfortunate autoreti nel finale regalano tre punti a Chivu

Tanta fatica e anche paura, ma alla fine l'Inter passa 2-0 a Venezia: servono due clamorosi e sfortunati autogol di Moreno ed Halhal nel finale per sbloccare una sfida che in diversi momenti sembrava potersi mettere molto male per i nerazzurri. Una traversa, due gol annullati e una chance gettata al vento da Busio nel finale per la squadra di Nicola, che esce a testa alta dal Penzo. E il Venezia protesta in particolare per un contrasto fra Carlos Augusto e Sohm, da cui nasce l'azione dello 0-1. A Chivu rimangono tre punti e un sospiro di sollievo, ma anche più di qualcosa da registrare.

Le scelte

Nell'Inter esordio dal primo minuto per Aleksandar Stankovic, proprio contro il fratello Filip (e con papà Dejan a bordocampo): tocca a lui con Sucic e Zielinski in mediana. Chivu punta poi su Bonny e Thuram davanti, ancora Provedel fra i pali. Anche Nicola cambia: Lauberbach con Adams, Yeboah a rifiatare, spazio anche a Helgason e Mazzocchi in luogo di Basic e Haps.

F. Stankovic mura Bonny, l'Inter trema per colpa di Lauberbach

L'Inter manovra, il Venezia pensa a chiudere tutto e ripartire. Dopo qualche timido tentativo di Mazzocchi, Adams e Dimarco, la prima vera chance arriva al 23': filtrante di Carlos Augusto, F. Stankovic in uscita mura Bonny. Nerazzurri attivi a destra, con Diouf, Bonny e Thuram che a turno arrivano pericolosamente sul fondo, ma la difesa di casa si salva a ripetizione. Lauberbach fa tremare tre volte l'Inter: gol annullato per fuorigioco di centimetri, traversa da pochi passi (per la parata di Provedel) e colpo di testa alto di poco.

Busio spreca, doppio autogol del Venezia

Chivu cambia all'intervallo: Akanji, Barella e Calhanoglu al posto di Bisseck, A. Stankovic e Sucic, poi anche Pio Esposito per Bonny. La trama non cambia: l'Inter gira e rigira, ma non calcia. Clamorosa invece la chance sprecata da Busio - rientrato dall'infortunio - su invito di Adams, che poi si vede annullare un gol per fuorigioco.

Due autogol lanciano l'Inter

E l'Inter passa, dopo due chance di Thuram, solo vicino al bersaglio: ci vogliono due autogol per far cadere il muro. All'80' Thuram crossa, Moreno perfora Stankovic. Poi è Halhal, colpito da un colpo di testa di Carlos Augusto, fa mandare la palla nella propria porta. In occasione della prima rete, proteste di Nicola per un contrasto fra Carlos Augusto e Sohm da cui nasce l'azione. [Foto Fanpage.it]

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