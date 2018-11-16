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L'indiscrezione: "Alcuni importanti investitori statunitensi sono interessati alla Fiorentina"

Sul Corriere dello Sport troviamo un’intervista a Charlie Stillitano, definito dal New York Times il manager invisibile più potente del calcio mondiale. Ricordiamo che tra le varie è l'ideatore e fond...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2018 14:17
L'indiscrezione: "Alcuni importanti investitori statunitensi sono interessati alla Fiorentina" - lapresse - diego della valle - Foto Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Roma, Italia cronaca Diego Della Valle visita il Colosseo, patron della Tod’s, sponsor del restauro. Nella foto: Diego Della Valle Photo Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Rome
lapresse - diego della valle - Foto Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Roma, Italia cronaca Diego Della Valle visita il Colosseo, patron della Tod’s, sponsor del restauro. Nella foto: Diego Della Valle Photo Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Rome
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Sul Corriere dello Sport troviamo un’intervista a Charlie Stillitano, definito dal New York Times il manager invisibile più potente del calcio mondiale. Ricordiamo che tra le varie è l'ideatore e fondatore della famosa tournee International Champions Cup che si svolge in gran parte in estate in America. Questo il passaggio che riguarda da vicino la Fiorentina: "Gli investitori statunitensi guardano alla Serie A con più curiosità. E’ il campionato di Cristiano Ronaldo. Qualcuno sta pensando di investire. Quali club sono appetibili? Direi Roma e Fiorentina. Perché rappresentano due città uniche al mondo e conosciute da tutti. Nella classifica di Forbes sulle quaranta città più affascinanti del mondo, quattro sono italiane, la prima è Firenze".

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