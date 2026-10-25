I Numeri L'illusione dura 90°: De Gea non basta, i numeri smontano la "grande prestazione" di Vanoli

Tra miracoli di De Gea, legni e un rigore solare negato a Thuram, la Fiorentina incassa altri due gol nel finale e resta la peggior difesa della Serie A

Un’illusione durata novanta minuti, il solito finale amarissimo e, purtroppo, la solita cruda realtà. Uscire da San Siro con zero punti dopo essere stati in vantaggio fino al 90’ fa male, malissimo a tutti noi tifosi viola. Ma se vogliamo bene alla Fiorentina, dobbiamo guardare in faccia la realtà: la magia del gol di Alex Jimenez al 65’ non può e non deve nascondere una prestazione drammaticamente rinunciataria, dove la sorte ci ha tenuti a galla ben oltre i nostri meriti.

Sentir parlare Paolo Vanoli nel post-partita di "grandissima prestazione" fa male quasi quanto il rigore al 98'. Perché la verità la dicono i fatti e i numeri di un match che è stato un monologo nerazzurro, vissuto per novanta minuti con il cuore in gola a sperare nei miracoli della nostra difesa e nell'aiuto della Dea Bendata.

La partita vera: De Gea eroico, Provedel spettatore

Se guardiamo i dati freddi della partita, il quadro che ne emerge è impietoso per l'atteggiamento tattico visto in campo. La Fiorentina è stata letteralmente schiacciata nella propria area di rigore, rinunciando a qualsiasi tipo di trama di gioco e affidandosi solo alla giornata di grazia dei singoli:

31 tiri subiti: L’Inter ha bombardato la nostra porta per tutta la gara, a fronte di appena 7 tentativi viola (di cui solo 2 nello specchio).

11 parate di De Gea: David de Gea è stato l'ennesimo eroe solitario, costretto a compiere interventi miracolosi per tenere in piedi la baracca.

Provedel inoperoso: Dall'altra parte, il portiere dell'Inter non ha quasi mai visto il pallone, ad eccezione della perla isolata di Jimenez e di un tiro di Gnonto.

Legni e moviola a favore: Oltre ai numeri, la sorte ci ha graziato con due legni colpiti dai nerazzurri e con un episodio da moviola gigantesco (un rigore solare e chiarissimo su Thuram nel secondo tempo non concesso dall'arbitro).

Sperare di portare a casa i tre punti a San Siro concedendo 31 conclusioni e rintanandosi negli ultimi trenta metri è una roulette russa. E nel calcio, la ruota prima o poi gira.

Altri due gol presi: una difesa colabrodo che non regge più

Al 91' il muro è crollato sotto il diagonale di Thuram, e al 98' Zieliński dal dischetto ha messo la parola fine a una partita che era già segnata nell'inerzia. Ma la ferita più grande per noi tifosi è il trend difensivo.

Con questi altri due gol presi nel finale di San Siro, la Fiorentina sale all'inquietante quota di 19 reti subite in questo campionato, restando stabilmente la peggiore difesa della Serie A.

Continuare a raccontare la favola che "questa è la strada giusta" significa non voler vedere i problemi strutturali di questa squadra. La Fiorentina ha bisogno di proporre gioco e di difendere con ordine, non di arroccarsi sperando nella buona sorte e nelle parate del proprio portiere. I tifosi viola meritano molto di più di un’illusione durata novanta minuti.