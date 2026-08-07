L'ex presidente del River è sicuro: "Mastantuono un crack, può fare la differenza in Serie A""

"é anche un ragazzo straordinario fuori dal campo, con una bella famiglia a sostenerlo"

Tutti pazzi per Franco Mastantuono, a Firenze ma anche in Argentina. Su Tuttomercatoweb.com trovano spazio le parole di chi conosce molto bene il nuovo talento della Fiorentina: Rodolfo D'Onofrio, ex presidente del River Plate, club nel quale il classe 2007 è cresciuto e si è affermato.



Il dirigente argentino ha esaltato le qualità del giovane attaccante viola: "Franco è un crack sul terreno di gioco", ha dichiarato, sottolineando però anche l'aspetto umano del calciatore: "È un ragazzo straordinario fuori dal campo, con una famiglia veramente bella che lo sostiene giorno dopo giorno".



D'Onofrio è convinto che Mastantuono abbia tutte le qualità per imporsi anche in Italia e confermarsi ai massimi livelli con la maglia della Fiorentina: "Sì, credo che possa esplodere e far vedere tutto il suo talento alla Fiorentina: ha tutto per farlo", ha concluso.

