L’ex arbitro: “Gol annullato a Cabral un bel pasticcio. Sono sconcertato, il maggior colpevole è il VAR”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Massimo Chiesa, ex arbitro di Serie A, si è soffermato sul caso del gol annullato ad Arthur Cabral durante Fiorentina-Braga: “Non ricordo un altro episodio simile, è stato un bel pasticcio. Il maggior colpevole è chi era al Var. Bastien ha guardato l’orologio e ha convalidato la rete, non comprendo perché il Var l’abbia richiamato. È una decisione delirante, la Goal Line aveva ragione. Sono sconcertato, da una parte assolvo l’arbitro, perché gli hanno comunicato che la Goal Line non aveva funzionato bene, ma la sua colpa è stata quella di fidarsi, prendendo una scelta sbagliata. Si creerà un precedente”.