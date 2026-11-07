L'ex amministratore delegato viola Mencucci riparte dal Cesena in Serie B: Obiettivo promozione

L'ex dirigente della Fiorentina si accasa con i bianconeri romagnoli

Nuovo capitolo in Serie B per Sandro Mencucci. L'ex amministratore delegato della Fiorentina — ruolo ricoperto dal 2002 al 2019 sotto la gestione dei Della Valle — è stato ufficializzato come nuovo direttore esecutivo del Cesena, club in forte crescita nel panorama calcistico italiano.

Per il dottore commercialista fiorentino si tratta della terza esperienza dirigenziale in Italia: reduce da quattro stagioni al Lecce, si è recentemente liberato dalla società salentina per legarsi ai romagnoli con un contratto annuale. Nel suo curriculum figura anche una parentesi all'estero tra il 2020 e il 2022, quando ha fatto parte del consiglio di amministrazione del Leeds, contribuendo al ritorno dei biancoverdi in Premier League.

L'ingaggio è stato accolto con grande entusiasmo dal presidente del Cesena, Michael J. DeLuca Melby, che ha dichiarato: "Sono felice di dare il benvenuto a Cesena al dottor Sandro Mencucci, a cui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. Ha ampiamente dimostrato di saper far crescere società e progetti sportivi: sono certo che la sua competenza si rivelerà preziosa sia per il percorso di consolidamento del Cesena FC, sia per lo sviluppo di tutte le professionalità del club."